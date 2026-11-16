Imitación de Raúl Pérez
'Santiago Abascal' presenta su programa electoral en El Intermedio: de "más toros y menos moros" a "más casas y menos sarasas"
Raúl Pérez se convierte en Santiago Abascal en una entrevista 'exclusiva' para El Intermedio donde manda un mensaje a Jordi Wild y y desea suerte a Wyoming: "Las vas a necesitar, porque como cuentes con la pensión, date por jodido".
Tras 'La Revuelta', Santiago Abascal ha decidido no dar entrevistas, como ocurrió con Jordi Wild. Sin embargo, hace excepciones con Ángel Gaitán y con El Intermedio.
El 'líder' de Vox, imitación de Raúl Pérez mediante, visita el plató del programa al grito de "viva España, viva el rey, viva Trump y viva Milei" y entre vítores de "presidente".
'Abascal' aprovecha para mandar un mensaje a Jordi Wild: "Jorge Salvaje, que somos españoles, que te quede clarito. Si no fui a tu entrevista fue porque iba en contra de mis valores. Cómo voy a hacer sin cobrar una entrevista de tres horas y media, para mí es un mes entero de trabajo".
También agradece haber podido llevar a El Intermedio su propio público que le aplaude cada frase que dice "de manera espontánea". Además, explica que para deshacerse del público habitual del programa "les he dicho que en el Sindicato de Inquilinas estaban repartiendo condones y porros y se han ido todos".
'Abascal' se queja de que una mujer como Sandra Sabatés le entreviste: "¿No tienes que preparar la cena a nadie o decirle no es no a algún tío?", le pregunta el 'líder' de extrema derecha, mientras Sandra le recuerda que él "es el rey del 'no es no'", porque "es lo que dicen cada vez que se votan medidas a favor de los trabajadores".
'Abascal' resume su programa electoral, con ayuda de Wyoming, en "más toros y menos moros"; "más casas y menos sarasas", "menos pensiones y más ricachones" y "menos películas de los Javis y más ir a misa".
Sin embargo, reconoce no ser experto en relaciones internacionales, vivienda u homosexualidad y esquiva la pregunta sobre Franco: "Pregúntele a Figaredo". Cuando Wyoming le pregunta cómo es posible que no sepa de nada, 'Abascal' se evade y afirma que "la culpa es de los inmigrantes".
'Abascal' se despide deseando "suerte" a Wyoming porque "la vas a necesitar": "Como cuentes con la pensión, date por jodido".
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