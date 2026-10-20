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Mete mano a la cultura

Vox veta las ayudas al cine en Castilla y León para las películas que impliquen "adoctrinamiento ideológico"

Los detalles La Consejería de Cultura, que está en manos de Vox, ha cambiado el criterio para presentarse a las convocatorias de ayudas públicas, que suman un total de 325.000 euros.

Carlos Pollán (Vox), vicepresidente primero de Castilla y León, y Alfonso Fernández Mañueco (PP).
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PP y Vox meten mano a la cultura en Castilla y León. En concreto, al cine, a películas que impliquen, según el criterio de la derecha y la ultraderecha, "adoctrinamiento ideológico". La Consejería de Cultura, que está en manos de Vox, ha cambiado las bases de las ayudas y ha anunciado que no se concederán subvenciones a producciones que contengan lo que ellos llaman "propaganda partidista".

Así lo ha indicado la Junta de Castilla y León en el lanzamiento de una nueva convocatoria de ayudas para largometrajes, documentales o series piloto de animación y televisión. En dicha convocatoria, limita las subvenciones a proyectos "sin adoctrinamiento", sin "propaganda partidista" ni "apoyo expreso a opciones políticas concretas".

Según la información publicada en la sede electrónica de la Junta, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, que dirige Alberto Díaz Pico (Vox), ha convocado una nueva edición de ayudas, a las que se puede optar hasta el 3 de noviembre, y en la que introduce ese nuevo requisito.

"El beneficiario deberá desarrollar las actividades subvencionadas con pleno respeto a los principios de objetividad, neutralidad institucional, pluralismo y servicio al interés general, por lo que no podrán destinarse los fondos públicos concedidos al amparo de esta convocatoria a actuaciones que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas", articula la orden con las bases de la convocatoria.

Son subvenciones autonómicas destinadas a financiar la preproducción, producción y distribución de largometrajes, documentales y de ficción, y pilotos de series de animación y de televisión. Las ayudas suman un total de 325.000 euros, los mismos que la edición de 2025, con un máximo de 60.000 por proyecto.

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