Trump ganó millones con información confidencial: compró acciones de Nvidia antes de relajar las ventas de chips a China y las vendió al conocer el escándalo

¿Por qué es importante? Las inversiones bursátiles de Trump desde su retorno al poder en enero de 2025 han suscitado críticas de los demócratas y distintas organizaciones por los posibles conflictos entre sus intereses financieros y las decisiones de su Gobierno.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compró hasta un millón de dólares en acciones de Nvidia una semana antes de que su Gobierno flexibilizara las restricciones a la exportación de ciertos chips a China, según 'The Washington Post'. Esta compra se suma a su creciente participación en la compañía, con un valor de entre 13 y 62 millones de dólares a finales de agosto de 2025. En diciembre de 2025, el Gobierno permitió a Nvidia vender sus chips H200 a China, con un 25% de ingresos destinados al Gobierno estadounidense. La Casa Blanca afirma que Trump no gestiona personalmente sus inversiones, las cuales han generado críticas por posibles conflictos de interés. Mientras tanto, Nvidia está en el centro de atención tras la dimisión de Jensen Huang, su expresidente, por una supuesta relación con los servicios de inteligencia chinos. Trump expresó que no le importaría el retorno de Huang a la compañía.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ganado millones de dólares gracias a tener información confidencial sobre Nvidia. Según 'The Washington Post', compró acciones del gigante tecnológico justo antes de legislar a favor de los intereses de Jensen Huang, y las vendió cuando, con la empresa en máximos, fue informado de la relación de Huang con una empresaria china. Poco después, empezó la imparable caída en Bolsa.

El republicano adquirió hasta un millón de dólares en acciones de Nvidia una semana antes de que su Gobierno flexibilizara las restricciones a la exportación de determinados chips a China, según ha informado este lunes el diario estadounidense.

La operación se enmarca en un aumento de su participación en la compañía, cuyas acciones en su cartera alcanzaban al cierre de agosto de 2025 un valor estimado de entre 13 y 62 millones de dólares, según una revisión del diario de sus declaraciones financieras. La cifra sería mucho más alta comparada con el accionariado que Trump controlaba a finales de 2024; entre 615.000 y 1,3 millones de dólares en títulos del diseñador de chips.

En diciembre de 2025 su Gobierno anunció que permitiría a la compañía vender sus chips H200 a clientes autorizados en China, con un 25% de los ingresos destinados al Gobierno estadounidense.

El 6 de enero de este año, apenas una semana antes de que el Departamento de Comercio formalizara dicha flexibilización de restricciones, Trump compró hasta un millón de dólares en títulos de la empresa, según el rotativo.

En respuesta a preguntas sobre este artículo, la Casa Blanca indicó al diario en un comunicado que el presidente "no elige ni negocia acciones individuales" y que su cartera "es gestionada por administradores financieros independientes".

Las inversiones bursátiles de Trump desde su retorno al poder en enero de 2025 han suscitado críticas de los demócratas y distintas organizaciones por los posibles conflictos entre sus intereses financieros y las decisiones de su Gobierno.

A su vez, Nvidia, la mayor diseñadora de chips del mundo por volumen de ingresos, está copando todas las miradas después de que Jensen Huang dimitiera la semana pasada como presidente de la empresa tras revelarse la relación que mantuvo con una mujer que se cree que pudo colaborar con los servicios de inteligencia chinos.

El presidente estadounidense dijo este lunes que no le importaría un posible retorno de Jensen Huang. "No me importaría", dijo Trump al ser preguntando por la campaña que han respaldado inversores y magnates tecnológicos para que el fundador de la compañía vuelva a retomar el control de la corporación con sede en California.

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