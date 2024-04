¿Genera debate el pago de impuestos? Thais Villas sale a la calle en su sección 'Hablando se enciende la gente' para saber qué opinan los ciudadanos sobre el pago de impuesto y cómo les afecta en su día a día. Por ejemplo, una mujer expone que los pensionistas, como ella, pagan demasiado en comparación con las grandes fortunas. "Tiene que haber grandes fortunas para que haya trabajo", le contesta otro señor. "Eche a todos los que tienen dinero, ya verá lo que ocurre", añade.

Thais pregunta entonces si consideran que, si las empresas pagasen menos impuestos se generaría más riqueza. Un hombre afirma, de manera categórica, que sí ya que él cuando ha tenido dinero ha dado trabajo. Una señora le responde que, al igual que los empresarios dan trabajo, también deben pagar la seguridad social por las horas que sus empleados trabajan y los impuestos correspondientes. "Hay casos de gente que tiene dinero y se va a paraísos fiscales en lugar de contribuir en el país", concluye.

La reportera pregunta entonces por los paraísos fiscales. La respuesta es casi unánime, indicando que no les parecen correctos. Para un joven, el problema está en que muchas grandes empresas no pagan impuestos para hacerse más ricos. "Desde los años 50 se han incrementado las grandes fortunas y el problema es que los pobres nos hemos quedado igual", añade el chico, algo que parece molestar a un señor que le espeta: "Si tuvieras dinero, te lo llevarías fuera porque te aconsejarían llevártelo".

El señor añade que, en su opinión, las grandes fortunas tendrían que ganar mucho más ya que "darían trabajo y darían muchas cosas". "Tendrían esclavos", responde una mujer. "A mí me han hecho un contrato trabajando diez horas y me han contratado nada más que cuatro porque él quiere ser más rico que yo", argumenta. "La mayoría de la gente que conozco se van a Andorra, pues yo no lo quiero eso, que dejen el dinero donde trabajan", añade la señora.