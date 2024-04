Estamos en plena campaña de la renta y Thais Villas quiere saber qué opinan los ciudadanos sobre los impuestos en España en su sección 'Hablando se enciende la gente'. Lo primero que pregunta la reportera es cómo afrontan la declaración. Una mujer afirma que la espera con ilusión "todo el año", mientras que otra expone que ella no tiene miedo a hacer la declaración ya que "si no ganas pues no pagas pero si ganas mucho pagas mucho, a razón de lo que ganas, eso es lógico".

Su afirmación genera debate ya que otra mujer considera que hay personas que apenas pagan impuestos a pesar de ganar mucho dinero, mientras que otra señora, que es pensionista, expone que, en su caso, "siempre he pagado y, ahora soy pensionista y pago más todavía".

Sobre si se pagan muchos impuestos, un hombre manifiesta que se paga "muchísimo para los servicios que nos ofrecen". Una mujer responde que los impuestos son necesarios debido a que no contaríamos con muchos servicios pero que es importante que "los impuestos lleguen los impuestos ahí, que tienen que ir donde tienen que ir". Algo que apoya otra señora, indicando que los impuestos "deberían ir ahí, a favor del ciudadano".

Una mujer, incluso, plantea una propuesta con respecto a los impuestos: "Que se haga el pago de impuestos, y cualquier cosa, a razón de lo que ganes". A esto añade que "haría una tarjeta fiscal que pagues todo, por ejemplo el autobús, en función de lo que cobres".

A mitad del debate, un señor se incorpora al debate para dar su particular opinión sobre los impuestos. En su caso, considera que se pagan "super demasiados impuestos" pero, la razón de su afirmación, deja sorprendidos al resto: "Claro, necesita ir en el avión y en helicóptero Pedro Sánchez". "Ya tardaba en salir", afirma entre risas Thais Villas. "Es el único que ha ido en avión", responde, irónica, una mujer". "Todos hemos ido en avión, pero no tanto", asevera el señor.