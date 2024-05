Isma Juárez se ha trasladado hasta la pradera de San Isidro para ver cómo se celebra uno de los días grandes de la ciudad de Madrid. Rodeado de chulapos y chulapas, el reportero ha recorrido la zona para descubrir todos sus rincones.

El reportero se cuela bajo el paraguas de una señora, que lo utiliza para protegerse del sol. "Es mu bonito pero vale para nada, tiene agujeros", le dice Isma a la señora. "Es muy mono", responde ella. Juárez, además, descubre que la señora es 'gata', ya que tanto sus padres como sus abuelos son nacidos en Madrid.

Juárez no duda en aprovecharse de su condición de reportero para 'colarse' a un montón de personas que esperan para recibir un obsequio: un clavel, un pañuelo o una parpusa. Un señor le explica que, a los caballeros, solo se le darán una parpusa y un clavel. "Un por persona", puntualiza. Isma le pide un clavel, pero una mujer le informa que todavía no han llegado. "Vamos a trasladar las malas noticias, no es fácil, me siento el Fernando Simón de San Isidro", se lamenta Isma.