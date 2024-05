Isma Juárez acude a las fiestas de San Isidro, patrón de Madrid, donde se encuentra con el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, que llega dispuesto a devolverle los 10 euros con los que este le obsequió por su reciente enlace.

"Que sepa que esto puede ser corrupción", le advierte el reportero, que se niega a aceptar el regalo de vuelta. Ante lo que Almeida le espeta: "¿Vais sobrados en laSexta de dinero o qué?". "Yo, no mucho", admite Juárez, y reconoce después que la razón por la que no ha querido aceptar los 10 euros: "No sé en qué sumario puedo llegar a salir. A mí no me van a pillar".

Además, este le plantea al alcalde cuándo tendrá El Intermedio una medalla de honor, pues destaca que el criterio que siguen es "un poco dispar", aunque Almeida aclara que se basan en el mérito y la excelencia, por lo que asegura que el programa "lo tiene complicado" y que se la daría a otro.