La confesión de Inés Rodríguez tras asistir a un concierto de Zayn Malik en San Francisco: "Ni una canción me sabía"

El Intermedio recupera un reportaje de Inés Rodríguez. La reportera más inusual viajó hasta San Francisco, en California, y compartió como fue su experiencia en Estados Unidos. El objetivo principal del viaje era asistir al concierto de Zayn Malik, ex miembro de One Direction.

Rodríguez comentaba, primero, que se estaba sintiendo muy segura en la ciudad. "Creo que es una ciudad bastante accesible", explicaba, aunque también añadía que la comida es "carísima". "Voy a tener que ir mucho a plató para recuperarme económicamente de esto", apostillaba. Antes del concierto, Inés aprovechaba para hacer turismo por la ciudad. En concreto, la reportera visitó la cárcel de Alcatraz. "Las celdas eran accesibles", comentaba mientras curioseaba este conocido enclave, "ni un bordillo ni nada".

La reportera mostraba la larga cola frente al reciento que iba a alojar el concierto de Malik. A pesar de ello, Inés confesaba que ella "por coja" se iba a librar de esa extensa cola y se podía colar. Rodríguez también manifestaba que se sentía muy segura en el interior del recinto debido a que el público estaba formado mayoritariamente por mujeres.

Inés explicaba que el concierto le había gustado mucho. "Me he cansado al final y me he ido atrás a sentarme un rato y a estirar", contaba. "Ni una canción me sabía pero, chica, me dijeron '¿te vienes?' y yo 'para que me invitas si sabes cómo me pongo'", concluía la joven.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.