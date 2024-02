Thais Villas escenifica en plena calle el debate sobre las políticas de igualdad y la reacción de algunos hombres que aseguran sentirse amenazados por ellas. Otro de los temas estrella ha sido el de la brecha salarial, donde todavía hoy hay hombres que cobran más que las mujeres por un puesto similar.

En este sentido, un hombre afirma en el vídeo sobre estas líneas que "yo, como cocinero, he tenido compañeras cocineras y el sueldo no es igual. Compañeras que han tenido mucha más valía que yo y no han podido escalar en puesto". Por otro lado, una mujer señala que "yo he tenido hijos y nueras con carrera y no hay diferencia".

"En las grandes empresas la mujer cobra igual que los hombres, ahora en pequeña y mediana empresa igual ya no", comenta otro hombre, mientras una mujer explica su caso: "Yo y un compañero entramos al mismo departamento y él cobraba 5.000 y yo 4.000", afirma la 'tertuliana' del debate de Thais Villas, que asegura que, cuando preguntó por qué, le dijeron que "él es un chico y se va a ir a la mili, tiene que casarse y crear una familia".

"Yo voy a una prueba a ingresar a un cuerpo de seguridad y a mi me mandan una prueba específica y a la mujer otra que es la mitad de lo que yo hago", comenta un hombre mientras plantea que "si este edificio está ardiendo y tú estás arriba, ¿qué querrías, que subiera una bombera o un bombero?". También sostiene que "lucho por la igualdad", si bien no se define como feminista, sino como "un ciudadano normal de la calle". "Soy un truhán, soy un señor", le responde Thais cantando con ironía.