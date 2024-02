¿Las políticas de igualdaddiscriminan a los hombres? Es la pregunta que plantea Thais Villas en una nueva entrega de 'Hablando se enciende la gente'. En esta ocasión, la reportera de El Intermedio modera un debate 'calentito' sobre el avance del feminismo. Respecto a la cuestión de que los hombres se sientan oprimidos por las actuales políticas de igualdad, una mujer se lo toma con humor: "Te lo pone Almodóvar en una película y te ríes", afirma.

Mientras tanto, otro chico asegura que tiene "mucho cuidado" a la hora de dirigirse a "una mujer femenina o a otra persona de una diversidad sexual": "Se genera una presunción hacia nosotros de peligrosidad y el feminismo ataca la figura del hombre", defiende. "Si ahora tienes cuidado es porque antes no lo tenías", le responde una mujer, que comenta que "nosotras no vamos con ese cuidado porque nunca le hemos tocado el culo al jefe".

Un hombre, por su parte, explica que, cuando tenía 20 años, "decía a una chica, 'pero qué guapa eres', y era de corazón". Una mujer le contesta que, en su caso, "me sentía ofendida y decía 'viejo verde'". "Igual se ofende porque ahora no está tan guapa como cuando tenía 20 años", responde el hombre en un desafortunado comentario ante la reacción de Thais Villas.

"Una mujer me pone una denuncia falsa y en 24 horas estoy en el calabozo", prosigue este hombre, que asegura que eso "tendría que estar penalizado". "¿Sabes cuánto significan las denuncias falsas en el caso de las mujeres? Según los datos del CGPJ el 1,5%", le recuerdan. Dos chicas jóvenes, por su parte, aseguran que sus amigos no se sienten amenazados, pero en su caso "ellos me tienen que acompañar a casa porque sienten miedo de que yo vaya sola".