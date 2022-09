La propuesta de Juanma Moreno Bonilla de suprimir el impuesto de patrimonio sigue generando polémica. Por eso, él mismo ha aclarado en la radio que "es una ofensiva para captar empresarios catalanes" y que con ello quiere conseguir "competir con Cataluña" porque, según él, con esa "competitividad se mejora".

Sin embargo, su plan para atraer a grandes empresas y fortunas a Andalucía ha generado indignación en la Generalitat: "O sea que el plan no convence ni a la Patronal Catalana", comenta El Gran Wyoming, que decide utilizar "el lenguaje más sencillo" para explicarle por qué no es justo suprimir este impuesto: "Es verdad que 20 poquitos pueden sumar 3 muchitos. Pero hay que tener en cuenta que quizás todos esos que pagan poquito no tienen muchito".

En otras palabras: "Si Gonzalito de Saavedra Fajardo Fitz-James Stuart tiene mil piezas de Lego y debe ceder una, pues seguramente no se dé cuenta. Pero si Pepito Pérez de Antequera, que solo tiene dos piezas de Lego de imitación heredadas de sus primos y las comparte con su hermano Paco, tiene que dar una se le fastidia toda la tarde. ¿Lo ha entendido, presi? Así funciona el concepto de progresividad de los impuestos".