De colecciones de cromos y sellos a un kit de cortauñas: los españoles desvelan qué meterían en su 'kit de supervivencia'

Hace unos días, la Unión Europea hacía una serie de recomendaciones ante situaciones de emergencia, como guerras o crisis climáticas, entre las que incluía la preparación de un 'kit de supervivencia' para 72 horas.

El Intermedio ha salido a la calle para calibrar el nivel de preparación de los españoles ante una hecatombe. Un joven asegura que lo que sabe de supervivencia lo ha aprendido en la "play", pero que en el mundo real "no sé manejar armas y no sabría moverme". "Yo creo que no sería capaz", reconoce una chica, mientras que otro hombre explica que se haría con "agua, pan seco y conservas".

De cara a la comida, el joven explica que haría congelados o "fritanga", mientras que otro afirma que comparte piso y "tengo un almacenamiento de mierda y una balda de frigorífico": "Mi madre siempre me dice que compre conservas por si un día pasa algo, es una superviviente", confiesa.

Otro joven explica que comería "lo que compre mi madre", ya que si le mandan a él al supermercado "compro chuches, alcohol, mezcla y poco más".

Un hombre explica que en su kit de supervivencia incluiría "unos cuantos libros y mis colecciones de cromos, sellos y monedas". Otros hablan de linternas, vendajes, sacos de dormir, cuerdas o navajas, mientras que un chico opta por su kit de cortauñas: "Hay lima y todo, igual de algo sirve", señala.