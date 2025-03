Dani Mateo, sobre el kit de supervivencia de la UE: "¿Qué clase de guerra sosa es esa para tener que llevarse el parchís?"

6 litros de agua potable, documentación, dinero, comida no perecedera o juegos, entre otros, son las cosas que recomienda la Unión Europea para su 'kit de supervivencia' ante emergencias. El análisis de Zapeando, en este vídeo.

La Unión Europea recomienda tener un kit de supervivencia para emergencias como guerras o crisis climáticas que incluya, entre otras cosas, 6 litros de agua potable en botellas pequeñas, alimentos no perecederos, navaja multiusos, ropa de abrigo o mantas de emergencia, dinero en efectivo, documentación e incluso juegos.

"Espero que el búnker sea más grande que mi piso, porque si no no van a caber tantas cosas", comenta Isabel Forner. Maya Pixelskaya, por su parte, añadiría algo más al kit, pues "si te llevas 6 litros de agua para tres días, te tendrás que llevar también un orinal, porque no hay vejiga que aguante eso".

Sobre los juegos, Dani Mateo se pregunta "¿qué clase de guerra sosa va a ser esa para tener que llevarse el parchís para no morirte de aburrimiento?", así como si "alguien tiene el cuerpo para echarse un dominó si están cayendo bombas".