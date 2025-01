Un chico, sobre la figura del dictador: "Franco lo que hizo, en aquella etapa, es poner orden en una situación de caos"

Thais Villas sale a la calle y plantea un debate entorno a los actos para conmemorar la muerte del dictador Francisco Franco. Una joven afirma que "si quieres crear una nueva etapa no debes celebrar lo antiguo". "Si pierdes la memoria pierdes todo", responde una señora. "Al Gobierno le interesa ir atrás", contesta un chico.

"Hay que ir hacia delante en vez de hacía atrás", añade la joven. La señora apostilla que a ella le interesa "defender la democracia". "¿La que hay ahora? Porque esto no es democracia...", responde un chico. "Ah, ¿no hay democracia?", replica la señora, "entonces tú no sabes lo que es no tener democracia".

Thais explica que ni el Partido Popular ni Vox van a participar en estos actos. Un hombre responde que, si son democráticos, "deberían estar". "Estén unidos o no... siguen haciendo lo mismo", afirma una joven. "No, lo mismo no que todos no son iguales", responde una mujer. "Soy de izquierdas pero creo que todos son iguales", responde otra chica.

Una mujer explica que "no se puede permitir que haya gente que ensalce la figura de Franco y que todavía busquen excusas para decir que hizo algo bien". "Es lo mismo que hablar bien de Hitler", añade. Thais pregunta entonces si Franco hizo algo bien. "Sí, hizo una cosa bien: morirse", responde un hombre. "Franco lo que hizo, en aquella etapa, es poner orden en una situación de caos", responde un chico.