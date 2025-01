Un chica, contra los actos para conmemorar la muerte de Franco: "Tenemos que unirnos para celebrar la vida, no la muerte"

Este año se va a conmemorar el 50 aniversario del fallecimiento del dictador Francisco Franco. Los actos están generando una gran polémica, por ello Thais Villas ha salido a la calle para conocer qué piensan los españoles sobre los mismos en su sección 'Hablando se enciende la gente'.

La reportera pregunta primero si consideran necesario conmemorar la muerte del dictador. Las respuestas son variadas. Un hombre considera que no debido a que "hay que informar a la gente a través de historiadores para recordar las cosas que pasaron en el pasado para que no vuelvan a ocurrir en el presente, pero no celebrar". Una señora considera "muy triste que haya gente joven que no sepa realmente quién fue Francisco Franco, que nos tuvo en una dictadura sin muchos derechos que ahora damos por sentados". La mujer ve necesarios este tipo de actos.

Otro hombre añade que se está conmemorando "el final de la dictadura y el principio de la democracia. Si queremos seguir así, creo que merece la pena conmemorar lo que hemos hecho". Otra chica expone que se podría "enseñar o entrenar para tener cohesión en España y no utilizar eso que la divide para acabar todos peleados". "En vez de decir qué aprendí de esto, qué puedo sacar y qué vamos a hacer para que nuestro futuro sea mejor", añade, "mientras tanto para mí es remover mierda y no limpiarla". "Tienen que ser historiadores, que pongan las cosas como son y no esté sesgado por los políticos", añade otro chico.

Un hombre, que vivió la dictadura, explica que los que tuvieron la "desgracia" de "sufrir cómo era aquello entonces sí es cierto que estamos aquí para hacer que se recuerde y hay que recordarlo porque es la única forma de no volver a caer en lo mismo". "El debate no es ese", responde una joven, "no defendemos a Franco ni lo que hizo en su día". Para ella, no es correcto hacer "una conmemoración" que supone un gasto de dinero más necesario para cosas como construir hospitales. "Tenemos que unirnos para celebrar la vida, no la muerte", añade otra joven.