Un chico confunde a Almeida con un ministro en el test de cultura de Isma Juárez: "Yo sé que es algo importante de España"

Isma Juárez vuelve a salir a las calles de Madrid con una nueva encuesta de cultura general dirigida a las nuevas generaciones. Esta vez, el reportero de El Intermedio pone a prueba a varios adolescentes con preguntas básicas. El premio para quien acierte más: promocionar sus redes sociales en plena emisión del programa.

En esta ocasión, Juárez se encuentra con Hugo y Miguel, dos jóvenes que acaban de graduarse de 4º de la ESO. El primero en enfrentarse al reto es Hugo, que comienza con una pregunta directa: "¿Cómo se llama el jefe de Estado de España?", lanza Isma.

"¿Pedro Sánchez? Estoy entre Pedro Sánchez y el rey… te digo el rey, pero es que no me sale el nombre", responde Hugo, que finalmente, tras un poco de esfuerzo, logra acertar: Felipe VI.

Sin embargo, la cosa se complica cuando Isma Juárez pide que le nombren a tres ministros actuales del Gobierno. "Cuando has dicho la palabra 'ministro' me ha venido un nombre a la cabeza, pero no sé si es ministro. Yo sé que es algo importante de España. Mi respuesta es... Almeida", contesta Hugo.

Sus amigos no pueden evitar las carcajadas, y el propio reportero reacciona con humor: "Es la forma más faltosa que he visto en mi vida para dar una respuesta incorrecta", comenta Juárez, entre risas.

Lejos de rendirse, Hugo pide intentarlo de nuevo, pero con una condición: que le dejen decir un ministro 'antiguo' . Su respuesta: "Fernando Simón", en referencia al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, quien se hizo muy conocido durante la pandemia, pero que nunca fue ministro.