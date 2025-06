Un chico confiesa a Isma Juárez tener "una relación amor odio" con los pies: "Me dan mucho asco"

Una buena primera impresión es muy importante, así que Isma Juárez ha salido a la calle para preguntar a la gente si "solo se cuida aquello que enseña" o también "eso que no quieren mostrar". En definitiva, lo que de verdad interesa al reportero es saber cómo tienen los pies los madrileños.

"¿Qué estáis buscando? ¿Aguiluchos?", bromea uno de los viandantes al que para el reportero, quien le ayuda a buscar 'victimas'. Así, Juárez para Gorka, un joven que ha sorprendido por tener los pies cuidados.

"¡Están increíbles! No soy fetichista, pero me lo estoy planteando", le dice Juárez, a lo que Gorka contesta: "Es un mundo, pero vamos a dejarlo ahí". "¿Has chupado alguna vez un pie?", insiste Juarez, a lo que el joven responde tajante que "sí". "Pero me dan mucho asco, es una relación de amor-odio".

El siguiente vecino al que para el reportero se llama Alejandro, quien se niega a enseñar esa parte: "Los tengo un poco feos". Finalmente, cede a la presión de Juárez y "desnuda" su pie: "¡Fíjate! Esa me la pisó un caballo cuando tenía seis años; tengo pie suave, pero tendría que ir a un podólogo". "Al principio no quería enseñar, pero ahora ya me lo estás vendiendo", ríe Juárez. En el vídeo puedes ver el cómico momento.