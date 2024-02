Isma Juárez ha visitado 'Madrid Fusión', la una de las ferias gastronómicas más importantes de nuestro país, donde ha podido conversar con algunos de los chefs más conocidos del panorama nacional, e incluso conseguir que alguno de ellos pruebe el táper que ha cocinado.

Allí se encuentra con Luis Fernandes, 'El Portu', chef de Alpunto Espacio Culinario, que se confiesa fan de Isma y le invita a un trozo de bacalao que deja al reportero alucinado: "Ahora vas y lo cascas a Wyoming", comenta el cocinero en el vídeo sobre estas líneas.

El reportero de El Intermedio pregunta a 'El Portu' por el peor plato que ha cocinado, y este le responde que "un día en el hotel hice una crema de marisco con sabor a regaliz que no la comió ni el tato, ni el friegaplatos". Para concluir la entrevista, Isma le pide un nuevo trozo de bacalao: "Me llevas a la ruina, que esto no es panga", bromea el chef.