Guillermo Fesser afirma que Trump está aprovechando el intento de atentado "para desviar el foco de Irán"

El corresponsal indica que el suceso le ha ayudado a poner el foco en la necesidad de abril el lujoso salón de baile que quiere hacer en la Casa Blanca ya que es la única manera, según su gabinete, de garantizar su seguridad.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sufrido un intento de atentado durante la cena de corresponsales que se ha celebrado este sábado en un hotel de Washington. Es la tercera vez que se intenta atentar contra la vida del presidente y, como señala Sandra Sabatés, "se produce justo cuando su popularidad está bajo mínimos". Para saber cómo puede afectar este último intento de magnicidio, El Intermedio cuenta con el corresponsal Guillermo Fesser.

Fesser indica que Trump está aprovechando el atentado "para desviar el foco de Irán, el problema más grave que tiene con sus bases". "Le viene muy bien reclamar la atención, la necesidad de abrir ese lujoso salón de baile que quiere poner en la Casa Blanca que le posiciona como el Trump emperador", añade.

El corresponsal indica que esta misma mañana se ha publicado una carta de la fiscalía general del Estado al Patronato de Preservación de Monumentos Históricos en la que se exige que se suspenda la demanda interpuesta contra el salón de baile "que hizo que Trump demoliera el ala este de la Casa Blanca".

"La carta dice que el intento de asesinato prueba, una vez más, que el salón de baile resulta esencial para la seguridad del presidente, su familia y su gabinete", explica el periodista. Fesser indica que el planteamiento es "curioso" ya que el hotel en el que se celebra la cena de corresponsales tiene una capacidad para casi 3.000 personas y ese salón de baile solo para 999.

El periodista añade que ya sobrevuela el fantasma de la corrupción sobre la construcción de este salón ya que, como explica, "la empresa que lo está haciendo la administración Trump le ha concedido la remodelación de dos fuentes que hay en el Parque de La Fayette por 17 millones de dólares cuando estaban presupuestadas con la administración Biden por tres millones".

Fesser cuenta que antes del atentado, en EEUU "la noticia era otra": "Que este viernes, 1 de mayo, le caduca a Trump el plazo que le concede la Ley de Guerra de 1973 por la que ha hecho el ataque a Irán". El presidente de EEUU ha atacado a ese país sin el permiso del Congreso "solamente porque había una amenaza inminente a la seguridad de EEUU". Ahora tiene 60 días para que las cortes le autoricen seguir en la guerra.

"Los Demócratas sabemos que se oponen rotundamente, los Republicanos que están cagados en privado porque esta guerra les está fastidiando los resultados de sus elecciones y en público rezan para que toda esta historia del atentado lo que haga es posponer la elección y no tengan que votar a favor de una guerra que les va a quitar votantes", concluye.

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