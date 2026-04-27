Sandra Sabatés desmiente los bulos que está usando Vox "para justificar la necesidad de su prioridad nacional"

La presentadora repasa alguna de las mentiras que han dicho algunos miembros del partido liderado por Santiago Abascal que, por ejemplo, relacionan el colapso de la sanidad con el uso que los migrantes hacen ella.

Desde que el comenzara la regularización extraordinaria de migrantes, Vox y sus aliados están lanzando infinidad de mensajes xenófobos y racistas con los que buscan, como indica Sandra Sabatés, "para justificar así la necesidad de su prioridad nacional".

Por ejemplo, Santiago Abascal ha afirmado que se quiere dar "lo que es de los españoles a todo el mundo". José María Figaredo, por su parte, ha señalado que con cargo al presupuesto público se van a pagar los subsidios a personas que "vengan aquí a España a gastos pagados". "Cada euro que se destina a sostener la inmigración ilegal es un euro menos para la sanidad, la educación o la vivienda de los españoles", ha declarado Jose Antonio Fuster.

Sabatés indica que este tipo de discursos buscan "culpar a los migrantes del deterioro de los servicios públicos en vez de dotar mejor la sanidad o la educación". La periodista expone que, en cuanto a las ayudas, para poder percibir, por ejemplo, el Ingreso Mínimo Vital, "se exige residencia legal de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año anterior a la solicitud".

"De hecho", añade, "el 95% de migrantes que hay en nuestro país no cobra esta ayuda. Es más, entre los perceptores de esta ayuda los migrantes no llegan al 18% frente a un 82% de los españoles", apunta. En cuanto a la vivienda pública, en nuestro país el acceso a un alquiler o a la compra de una vivienda pública depende de cada comunidad autónoma, "pero los requisitos más habituales pasan por exigir un máximo de ingresos o empadronamiento o vinculación territorial".

"Pero es que hay más", afirma. Según la extrema derecha, los migrantes son los culpables de que la sanidad pública esté colapsada. "Los datos", como expone la presentadora de El Intermedio, "demuestran todo lo contrario".

Los migrantes hacen un uso menor de los recursos públicos. "Por ejemplo, entre las clases bajas, el porcentaje de migrantes que acude al médico de familia es del 78%, por debajo de ese 82,9% de españoles", explica. Así mismo, también es mejor el número de hospitalizaciones y el uso de prestaciones sanitarias. "¿Cómo es posible que la colapsen si la utilizan menos?", se pregunta.

Sandra, a su vez, expone que "Vox no dice nada de que los migrantes aportan el 10% de todo lo que ingresa la Seguridad Social, mientras que tan solo reciben el 1% del gasto de este organismo". "Así que, si Vox quiere acusar a alguien de vivir de paguitas, quizás debería mirar a una persona que lleva viviendo de ellas desde 2010", concluye.

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