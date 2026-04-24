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Reportaje de Isma Juárez

El mensaje de Isma Juárez a María Dolores de Cospedal: "Pregúntele a Villarejo dónde pilla las pilas..."

El reportero de El Intermedio se ha desplazado a San Fernando de Henares el día en que declaraban Rajoy y María Dolores de Cospedal en el juicio de la Operación Kitchen, para intentar darle un regalo al expresidente del Gobierno.

El mensaje de Isma Juárez a María Dolores de Cospedal: "Pregúntele a Villarejo dónde pilla las pilas..."

En la Audiencia Nacional continúa el juicio por la Operación Kitchen, que este jueves ha tenido como protagonistas a Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal, ambos llamados a declarar como testigos. Hasta San Fernando de Henares se ha desplazado Isma Juárez, que ha aprovechado la jornada para intentar entregar un peculiar "regalo" al expresidente del Gobierno.

Desde el sector de la prensa, Juárez ha aprovechado la ocasión para lanzar un mensaje irónico a Cospedal: "¿Cómo está? Pregúntele a Villarejo de dónde pilla las pilas, ¡que no se acaba nunca la batería!". Sin embargo, no ha obtenido respuesta: "Ni nos ha mirado", lamenta.

Un reportaje que culmina con el colaborador degustando unos 'manolitos' de una compañera de profesión: "Pensaba que Rajoy iba a traer unas 'chuches' como hizo Aldama, pero nada".

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