Una joven de 19 años, a favor de prohibir las redes a los menores de 16 años: "Yo hubiera agradecido que me las hubieran quitado"

¿Qué opina la gente sobre la propuesta de Pedro Sánchez de prohibir las redes sociales a los menores de 16 años? Thais Villas ha salido a la calle para preguntar a la gente sobre esta cuestión en su sección de debate 'Hablando se enciende la gente'.

La reportera pregunta a la gente si creen que estar expuesto a las redes sociales puede afectar más a la autoestima de los jóvenes. Una chica considera que afecta más estar expuesto por lo que dice la gente de ti. "Por eso yo creo que lo que hay que estar es preparado", indica un hombre, "y hay que tener una edad mínima, una madurez mínima mental, intelectual, para poder entender dónde te metes en una red social".

Thais pregunta cuántos de ellos tienen redes sociales. Prácticamente todos levantan la mano. "Y, ¿cuántos creéis que pasáis demasiado tiempo en redes?", añade la reportera. En este caso, levantan la mano menos personas.

"No le puedo prohibir a un nene las redes sociales si yo estoy a tope con ellas", afirma una joven. "En Estados Unidos, por ejemplo, un niño de 16 años se puede sacar el carné de conducir", añade. "Y pueden llevar armas, EEUU no es el mejor ejemplo", replica un hombre. El señor señala que esta medida se ha aprobado en Australia o Francia, "y es valiente que los gobiernos se metan en este berenjenal".

Sobre qué edad deberían los jóvenes acceder a las redes, una chica es tajante y señala que a los 18 años. Villas le pregunta a una joven cuántos años tenía cuando empezó en redes sociales. "Desde los 13, a lo mejor", contesta.

"El problema es que yo lo digo porque a mí no me ha venido bien tener redes sociales", afirma, "yo hubiera agradecido que me las hubieran quitado". Una chica cuenta que ella empezó en redes sociales con 14 años ya que su madre no la dejó antes.

"Tenía un perfil privado, me seguían mis amigos y no hacía nada malo", explica, "no veía nada malo". La chica a favor de prohibirlas cuenta que ella, con 12 o 13 años veía a famosas a través de las redes sociales y le decía a su madre 'mamá, quiero tener su cuerpo o su vida'. "Con 19 años lo piensas y dices 'es que es tontería, cada uno que tenga su vida y yo tengo la mía'", concluye.

