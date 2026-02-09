Una chica defiende ante Thais Villas las redes sociales: "Deberíamos enseñar a los jóvenes a gestionarlas de manera sana"

La reportera ha salido a la gente para generar uno de sus característicos debates. En esta ocasión lo ha hecho sobre un tema de rabiosa actualidad: la posibilidad de prohibir las redes sociales entre los menores de 16 años.

'Hablando se enciende la gente' tiene como protagonista una polémica medida propuesta por Pedro Sánchez: prohibir las redes sociales a los menores de 16 años. Para ello, Thais Villas ha salido a la calle para saber qué opina la gente. Una chica afirma que está en contra porque "al final, creo que las prohibiciones siempre estimulan más el uso".

"Además, creo que tenemos que confiar un poco en las generaciones que vienen", añade, "deberíamos enseñarles a gestionar las redes sociales bien y de manera sana". Un señor señala que las redes sociales "están configuradas con algoritmos que provocan que la gente se enganche, no está hecho al azar, no es cosa de mucha o poca educación".

Una mujer indica que sería necesario controlar lo que se publica en las redes. "Eso es muy difícil", señala Thais. "Sí, pero igual que controlas otras cosas puedes controlar eso", responde la mujer. "Lo que se está haciendo es proteger a los hijos", apunta un hombre a favor de prohibirlas.

Este indica que la ultraderecha siempre usa un mensaje en el que se hace alusión a que se quita la libertad. "Mentira, jamás la ultraderecha se ha quejado de que un niño no pueda conducir a los 16 años", indica, "o que no pueda trabajar a esa edad. Lo que estamos haciendo es proteger a nuestros hijos de algoritmos que crean adicción".

