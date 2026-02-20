Guillermo Fesser, sobre el Consejo de Paz de Trump: "Son líderes autoritarios a las órdenes de un psicópata"

Guillermo Fesser afirma en este vídeo de El Intermedio que con el Consejo de Paz de Donald Trump "es una vergüenza con el que pretenden "reemplazar a las Naciones Unidas por un club privado con líderes autoritarios a las órdenes de un psicópata".

Guillermo Fesser analiza en este vídeo de El Intermedio la noticia de que Donald Trumpestaría preparando un ataque contra Irán. "De hecho, se habla ya del mayor despliegue militar desde la guerra de Irak", destaca Sandra Sabatés en el vídeo, donde Guillermo Fesser advierte de que el presidente de Estados Unidos está "por los suelos" en las encuestas.

"Él cree que ser un tipo duro funciona", asegura el corresponsal de El Intermedio, que explica que este jueves se ha celebrado un Consejo de Paz que "es una vergüenza". Y es que Guillermo Fesser destaca que con dicho Consejo pretenden reemplazar a las Naciones Unidas "por un club privado con líderes autoritarios a las órdenes de un psicópata".

Además, Guillermo Fesser explica que Trump pretende que "Irán desmantele todas las armas nucleares, la defensa antiaérea y la defensa balística". Sin embargo, el periodista afirma que es muy difícil que este país lo haga ya que, por ejemplo, no tiene aviones: "La única manera que tiene de defenderse de un ataque extranjero es esto".

"Existe la posibilidad de que Irán se comprometa a hacer lo que quiera Trump hasta que Trump se vaya, pero no está nada claro", afirma Guillermo Fesser en el vídeo, donde explica que, además, Trump está siendo presionado por Netanyahu, que, además, le ha pedido que obligue a Irán a no poder fabricar más misiles. Sin embargo, el periodista señala que "si quieren conseguir destrozar a Irán, necesitarían mucho más armamento para estar allí semanas o incluso meses".

Por último, Guillermo Fesser destaca que "lo triste es que no hay plan de nada porque se le ha preguntado a Marco Rubio qué va a pasar si derrocan al gobierno y este no sabe, no contesta".

