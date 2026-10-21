"Me gusta pedirle permiso a mi marido para salir a la calle": así imagina El Intermedio el cine español con el veto de Vox al "adoctrinamiento ideológico"

El Intermedio ha ficcionado cómo sería el cine español de la mano de Dani Mateo y Cristina Gallego, que han reinterpretado 'Pretty Woman' con los nuevos parámetros fijados por Vox en Castilla y León.

La Consejería de Cultura de Castilla y León ha incluido una cláusula en las subvenciones al cine que prohíbe financiar proyectos que impliquen adoctrinamiento ideológico o propaganda partidista, con el objetivo de "combatir la ideologización". En respuesta, El Intermedio ha imaginado cómo sería el cine español bajo estos criterios, con Dani Mateo y Cristina Gallego reinterpretando 'Pretty Woman'. En esta versión, Gallego interpreta a una "dama de casa de Valladolid" con valores conservadores, mientras que Mateo hace preguntas sobre su vida y su esposo, un legionario con temores a "zurdos radicales de izquierdas".

Este martes, la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León anunció la inclusión de una cláusula en las subvenciones al sector del cine que indica que no se financiarán con dinero público "actuaciones que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas". De esta forma, la coalición de PP y Vox asegura que busca "combatir la ideologización".

Ante esta tesitura, El Intermedio ha ficcionado cómo sería el cine español de la mano de Dani Mateo y Cristina Gallego, que han reinterpretado 'Pretty Woman' con los nuevos parámetros fijados por Vox.

En la reinterpretación de la famosa escena en la que se conocen Vivian Ward y Edward Lewis, Cristina Gallego se presenta como "una dama de casa de Valladolid". "Tengo dos hijos, me gusta ir a misa, hacer tarta de manzana a mi marido y pedirle permiso para salir a la calle y sacar dinero del banco", añade.

"Su marido no será un empresario millonario con miedo a las alturas, ¿no?", pregunta Dani Mateo. "No, es un legionario con miedo a los zurdos radicales de izquierdas", responde ella, que duda de si "será usted mariquita". "A ver si me va a contagiar a los niños", añade.

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