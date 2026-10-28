Dani Mateo, tras prometer Feijóo que no bailará ni besará en público a su pareja: "Él es más de besar el suelo que pisa Ayuso"

Feijóo ha mostrado su compromiso a no bailar en los mítines ni besar a su pareja, pero Dani Mateo le recuerda su hemeroteca donde "lo daba todo" en un acto en Canarias o cuando besó a su pareja en su investidura como presidente de la Xunta.

Dani Mateo pide que se cancele la campaña y la precampaña electoral porque "Sánchez ha encontrado el arma definitiva para remontar: está bailando".

"Solo le falta cambiar el lema de campaña por 'Muevo la cadera, muevo el pie, vótame a mi y nunca al PP'", comenta el colaborador de El Intermedio al ver al "Fred Astaire del progresismo" bailar con una militante socialista y alardear de movimiento de cadera: "Normal que esté tan ágil, con todas las veces que ha cambiado de postura política", comenta Dani.

Sin embargo, hay alguien al que este baile no le ha gustado un pelo, el "cortarollos oficial del reino", Alberto Núñez Feijóo, que ha prometido que si llega a la Moncloa no bailará en los mítines ni dará besos a su pareja. "Después de perder el voto de los pensionistas, se va a esfumar el de los reguetoneros", ironiza Dani, que se pregunta si será capaz de cumplirlo.

El colaborador bucea en la hemeroteca de Feijóo para mostrarle "dándolo todo en sus actos", como cuando bailó con una señora en Gran Canaria en 2022 o cuando besó a su pareja de entonces mientras celebraba su investidura como presidente a la Xunta. No obstante, Dani ve sentido a la promesa de Feijóo, porque "el es más de besar el suelo que pisa Ayuso".

Feijóo, sin embargo, es más de artes literarias, como la poesía. Dani muestra cómo se ha convertido en "Rafael Alberti Núñez Feijóo" al comparar la política con el movimiento de las olas del mar. "Lo estudiarán en los colegios, en concreto en los de primaria cuando toque repasar el ciclo del agua en Conocimiento del Medio", afirma Dani.

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