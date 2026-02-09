Gallego explica por qué Vito Quiles y Wyoming son tan diferentes: "Uno tiene un guardaespaldas con esvásticas y el otro a Dani Mateo"

Cristina Gallego respondió a Miguel Tellado tras comparar a Vito Quiles con El Gran Wyoming. La colaboradora explicó, con humor y crítica, por qué ambos no tienen nada que ver. Todos los detalles en el vídeo principal de esta noticia de El Intermedio.

Cristina Gallego irrumpió en el plató de El Intermedio para explicarle a Miguel Tellado las diferencias que existen entre Vito Quiles y El Gran Wyoming, después de que el portavoz del Partido Popular los comparase en una rueda de prensa.

"Vamos a ver, Wyoming y Vito Quiles no tienen nada que ver. Y no lo digo porque uno sea un cansino y el otro sea el que me paga todos los meses", aseguró la colaboradora.

La primera diferencia, según Gallego, "es la más obvia de todas". "Vito Quiles es un agitador ultraderechista financiado por la extrema derecha, que también simpatiza con el Partido Popular, cerrando sus actos de campaña, como hemos visto en Aragón. Mientras que El Gran Wyoming es tan rico que no necesita que lo financie nadie. Y lo más importante, jamás se le ha visto cerrar ninguna campaña. Él es mucho más de cerrar bares", apuntó.

Asimismo, detalló que otra diferencia es que Vito Quiles tiene un guardaespaldas con un peculiar "gusto por las esvásticas", mientras que Wyoming solo tiene a Dani Mateo.

Por otro lado, el agitador ultra "es conocido también por ser un 'bulista' profesional", ya que siempre está "soltando bulos", hasta el punto de haber acabado en el banquillo. "Uno de lo más conocidos fue el que intentó difundir después de la DANA, donde dijo que la ropa donada no llegaba a los afectados porque los ayuntamientos la estaban tirando. Así que, señor Tellado, Wyoming, al contrario que Vito Quiles, no suelta ni un bulo, pero suelta unos chistes tan malos que parece mentira que le paguen por eso", razonó la colaboradora.

Gallego recordó además que una de las grandes diferencias entre ambos es que el agitador está a punto de ser vetado en el Congreso por los diversos altercados que ha provocado en el hemiciclo. "Vamos, que no había una persona que sobrase tanto en el Congreso desde Antonio Tejero", bromeó.

"Seamos justos, señor Tellado, El Gran Wyoming no está vetado en el Congreso, o al menos eso creemos. Más que nada porque a la que manda allí siempre a currar es a Thais Villas", terminó diciendo Cristina Gallego.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.