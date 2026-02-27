Casa Real desdice a Feijóo y deja claro que el problema de la vuelta del rey emérito a España son los impuestos (y no el 23F)

El contexto Feijóo abrió el melón con unas declaraciones que abrían la puerta al regreso de Don Juan Carlos. Son contadas las veces que Casa Real se ha pronunciado al respecto y en menos de 24 horas lo ha hecho dos veces.

Casa Real ha aclarado que el problema de la vuelta del rey emérito, Juan Carlos I, son los impuestos y no el 23F, como sugirió Alberto Núñez Feijóo. Fuentes de Zarzuela indicaron que el monarca debería recuperar su residencia fiscal en España si desea regresar. Feijóo había planteado su regreso tras la desclasificación de documentos del 23F, pero Zarzuela insiste en que la cuestión es fiscal. En el PP, Alicia García afirmó que Juan Carlos I debería pagar impuestos en España si regresa, mientras otros dirigentes prefieren no opinar. PNV e IU recuerdan los escándalos del emérito, y Verónica Martínez critica que Feijóo actúa como publicista de Vox.

Casa Real ha dejado claro este viernes que el problema de la vuelta del rey emérito son los impuestos y no el 23 F, como planteó Alberto Núñez Feijóo. En concreto, fuentes de Zarzuela han señalado que Juan Carlos I "debería recuperar su residencia fiscal en España" si quiere volver.

Esta advertencia se produce después de que el líder del PP volviera a abrir el melón de la vuelta del monarca tras la desclasificación de los documentos del 23F. El líder del PP publicó un mensaje en su cuenta de X en el que considera "deseable" que el rey emérito vuelva a España por su en el intento de golpe de Estado. No obstante, con este posicionamiento, Zarzuela recuerda que ese nunca fue el problema, sino la situación fiscal del emérito.

Cambiando el foco, otras voces del PP ya hablan de que tendría Juan Carlos I que pagar impuestos en caso de volviese a España. "Si la residencia es España, lógicamente es obvio que tendrá que pagar impuestos aquí", ha expresado Alicia García, portavoz del PP en el Senado. Sin embargo, otros dirigentes del Partido Popular prefieren no pronunciarse al respecto, como es el caso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

PNV e IU recuerdan los escándalos del emérito

Por su parte, el PNV ha tirado de ironía para referirse a la hipotética vuelta de Juan Carlos I: "Cada vez que hay una regata viene, ¿no?", ha declarado Aitor Esteban en declaraciones a los medios en Bilbao, donde ha destacado que el rey emérito se fue de España por temas muy serios. "No se fue a Abu Dabi por el tema del 23F, sino que hay otros temas muy serios que tienen que ver con comisiones, con el Fisco y con otra serie de escándalos".

Pese a esos escándalos, Maíllo ha criticado que se ha "blanqueado" su figura: "Hay un blanqueo de la figura de Juan Carlos I, que es un defraudador fiscal, un convicto y un confeso", ha manifestado el secretario general de Izquierda Unida en Córdoba.

Además, también ha habido reacciones al debate abierto por Feijóo. Para la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, "la polémica que introdujo Feijóo es un poco vacía". "El rey está fuera porque él y la Casa Real quieren", ha defendido.

En este sentido, Verónica Martínez, portavoz de Sumar en el Congreso, ha subrayado este viernes que "hace mucho tiempo que Feijóo ejerce del mejor publicista de Vox".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.