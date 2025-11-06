'Barbara Rey' reprocha al 'emérito' que no la mencione en sus memorias: "O hablas de mí o cuento lo de la otra paella con 'conejo'"

Cristina Gallego y el Gran Wyoming se convierten en Bárbara Rey y el rey Juan Carlos I para mostrar cómo podría ser una llamada entre ambos tras la publicación de las memorias del emérito.

Las memorias del rey Juan Carlos I han dado lugar a una gran polémica debido a sus confesiones. El emérito, por ejemplo, ha hablado sobre sus deslices sentimentales y, como ha contado en el libro, que se publicará en nuestro país el próximo tres de diciembre, ha tenido dos deslices sentimentales, algo que ha enfadado mucho a alguien. No es otra que Bárbara Rey, que da vida Cristina Gallego.

El programa sorprende a la 'vedette' en su casa repasando la publicación para ver dónde sale, pero, tras el repaso, ve que su nombre no está en ninguna de las páginas. "Este Borbón me la ha vuelto a liar, como aquella vez que me dijo que le iba a hacer un Bizum de 65 millones a su rubia favorita y todavía estoy esperando", comenta.

'Bárbara' decide llamar al emérito para pedirle explicaciones sobre su ausencia. La 'vedette' sorprende a 'Juan Carlos I' a bordo del Bribón. 'Rey' le cuenta que está leyendo su libro y se ha dado cuenta de que no la nombra en ningún momento.

"¿A ti te parece normal?", pregunta, "con lo que yo fui para ti, con la de cosas que hicimos juntos". "Parece que tienes mejor recuerdo de Franco que de mí", añade. "Eso no es personal, también tengo mejor recuerdo de Franco que de mi hijo", se justifica el 'monarca'.

"Que sepas que yo hablo mucho de ti, y alguna vez incluso bien", responde 'ella'. "Hombre, porque a ti te da dinero, pero, a mí, hablar de ti solo me trae disgustos", expone el 'rey'. La 'vedette' quiere confirmar con él si cuando habla sobre sus dos deslices uno es ella.

'Juan Carlos I', en un inicio, parece decirle que sí, pero, después confiesa que le estaba diciendo que sí al contramaestre del Bribón. "Juanito, o hablas de mí o cuento lo de la otra paella", amenaza 'ella', "la que llevaba 'conejo' y también 'pollo'". "Eso sí que no, que me echan del país", responde el 'emérito'.

Finalmente, 'Juan Carlos' queda con ella escribir una segunda parte de sus memorias dedicadas solo a ella. "La voy a llamar 'Rey-conciliación'", desvela.

