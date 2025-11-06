Las memorias del emérito revolucionan Sanxenxo, donde Juan Carlos I pasa unos días: "No sé cómo tiene la vergüenza de hablar"

Javier Bastida recorre Sanxenxo, donde el rey Juan Carlos pasa unos días en plena tormenta provocada por sus memorias. Allí habla con algunos vecinos sobre el libro y, en este vídeo, le desvelan su opinión y el pasaje que más les ha sorprendido.

En plena polémica por la publicación de sus memorias en Francia, el rey Juan Carlos sigue en Sanxenxo. Hasta allí se ha trasladado Javier Bastida, que ha podido preguntar a los vecinos de la localidad qué piensan del libro del rey emérito.

"Él se arrepiente de cómo se ha portado con Sofía", opina una mujer en el vídeo sobre estas líneas, mientras que otra considera que "quiere el perdón de su hijo".

Un hombre comenta que le ha sorprendido "que saque todo el tema de su nuera", si bien afirma que no tiene pensado comprarse el libro.

Una mujer asegura que en sus memorias, más que la verdad, lo que cuenta el monarca es "su versión" y señala rotunda: "Yo no sé cómo tiene la vergüenza de hablar después de lo que vino haciendo".

Una historiadora explica a Bastida que solo le importa el lado político del rey Juan Carlos y que "con su vida que haga con ella un pandeiro". Otro señor, que se define como "franquista", afirma al reportero que ha coincidido varias veces con el rey y que es "muy campechano".

