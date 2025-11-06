Wyoming reacciona al mensaje de Ayuso a fiscales, jueces y periodistas: "Se nos está aznarizando más todavía"

En el marco del juicio contra el fiscal general del Estado, Isabel Díaz Ayuso mandaba un mensaje a jueces, fiscales y periodistas: "Que cada uno dé su mejor versión". Wyoming le responde en este vídeo.

Las declaraciones de Miguel Ángel Rodríguez y de Alberto González Amador en el juicio contra el fiscal general del Estado también han puesto el foco sobre Isabel Díaz Ayuso, sobre todo porque el proceso apunta cada vez con más claridad a una estrategia de su entorno para cubrir a un delincuente confeso y preparar su defensa.

Hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid elevaba el tono y se refería a los periodistas que han testificado a favor de García Ortiz como "la prensa del régimen". Además, apelaba al "patriotismo" de jueces, fiscales y periodistas y les animaba a "defender la verdad" y a que "cada uno dé su mejor versión".

"Defender la verdad hasta que uno llega al Supremo y dice 'yo digo lo que me da la gana y punto'", le responde Wyoming en el vídeo sobre estas líneas.

El presentador de El Intermedio asegura que el mensaje de Ayuso le recuerda al "el que pueda hacer que haga" de Aznar: "Ayuso se nos está aznarizando más todavía", afirma.

