Caitlin Moran señala porqué han surgido movimientos masculinos contra el feminismo: "Responden a los celos y a la envidia"

La última entrega de 'Mujer tenía que ser' tiene como protagonista a Caitlin Moran. La escritora y periodista es, como señala Sandra Sabatés, "una de las voces más reconocidas del feminismo contemporáneo". En su último libro, '¿Y los hombres qué?', la autora pone el foco en ellos.

Moran señala que en los últimos diez años ha escrito sobre las mujeres y que ha notado que los hombres no quieren oír hablar sobre los problemas de las mujeres. Estos estaban cada vez más enfadados y acusaban al feminismo de ir demasiado lejos o a las mujeres de ser "feminazis". "Pienso que cuando hay un grupo de personas que está enfadado, hay miedo y me empecé a preguntar por qué los hombres estaban tan asustados con el feminismo y las mujeres".

El feminismo, como señala Sabatés, ha provocado que se despierten muchos movimientos masculinos muy preocupantes. Para la escritora, esto responde a los celos y a la envidia. "Hablamos constantemente de que el futuro es de las mujeres, las noticias sobre las mujeres son muy positivas", indica. En cambio, las noticias sobre los hombres, como señala, tienen que ver, por ejemplo, "con un tiroteo en un colegio o que el suicidio es su principal causa de muerte".

"Por eso creo que están tan enfadados", reflexiona, lo que ha desembocado en que surjan movimientos como la machoesfera. "Solo quieren escuchar a alguien que les de buenas noticias y les haga sentirse empoderados", afirma, "y ahí es donde ha fracasado el progresismo".

