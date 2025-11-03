Torito, sobre que Bárbara Rey no aparezca en las memorias del rey Juan Carlos y Corinna sí: "Es que una domadora nunca resta"

"¿No se nombra a Bárbara en todo el libro?", pregunta alucinado Torito sobre las memorias del rey Juan Carlos, al que critica por decir que su relación con Corinna fue un error: "Como español de pro, muy mal, Juan Carlos".

Torito se ha inspirado en el disfraz de Heidi Klum en Halloween para su propio disfraz. Además, el reportero de televisión ha hablado de las memorias del rey Juan Carlos. Y es que en ellas, el emérito asegura que su relación con Corinna Larsen fue un error mientras que evita pronunciarse sobre su affaire con Bárbara Rey.

"¿No se nombra a Bárbara en todo el libro?", pregunta alucinado Torito a los reporteros, a los que también pregunta cómo ha dicho que Corinna fue un error: "Pues como español de pro, muy mal, Juan Carlos". Eso sí, Torito reflexiona sobre el hecho de que a Bárbara Rey no la nombre mientras que a Corinna lo haga solo en malos términos: "Eso significa que Bárbara muy bien, un acierto, cariño".

"Es que una domadora nunca resta", asegura el conocido reportero en este vídeo, donde Tatiana Arús no puede contener la risa al escucharle.

