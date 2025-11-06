Wyoming, al rey Juan Carlos tras decir que solo tuvo dos deslices sentimentales: "Tiene un morro que se lo pisa, normal que se caiga tanto"

El Gran Wyoming analiza en este vídeo de El Intermedio con Dani Mateo las memorias del rey Juan Carlos: "Pues si se lleva mal con su hijo, lo de la nuera es peor".

El Gran Wyoming analiza en el plató de El Intermedio las memorias del rey Juan Carlos, quien se muestra molesto con el rey Felipe cuando en 2020 decidió renunciar a su herencia y retirarle la asignación económica anual que tenía como exjefe de Estado. "No olvides que heredas un sistema político que yo he construido. Puedes excluirme en el plano familiar y financiero, pero no puedes rechazar la herencia institucional en la que has crecido", ha escrito el emérito.

"Pues si se lleva mal con su hijo, lo de la nuera es peor", afirma Dani Mateo en el plató, donde Sandra Sabatés destaca que Pilar Eyre ha desvelado en la revista 'Lecturas' que el emérito habría dicho a un amigo de la infancia que en su familia nadie quiere a Letizia". "Las infantas no la pueden ni ver, nos ha dividido a todos, ha acaparado al príncipe, hasta lo ha apartado de su madre. Mi casa es un desastre", ha asegurado el rey Juan Carlos.

Por otro lado, el rey emérito dedica buena parte de sus memorias el 23F y habla de sus escándalos amorosos, llegando a reconocer "dos deslices sentimentales". "Una relación se hizo pública, fue instrumentalizada y tuvo graves consecuencias en mi reinado", ha explicado el rey Juan Carlos, que ha asegurado que los medios le han adjudicado "una decena de relaciones extraconyugales, la mayoría ficticias". "Como si la amistad entre hombres y mujeres no fuera posible", ha dicho el emérito.

El Gran Wyoming afirma que el rey Juan Carlos "tiene un morro que se lo pisa" al decir que eran solo amigas: "Normal que se caiga tanto".

