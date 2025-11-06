Isma Juárez alucina cuando una mujer le habla del "día que castramos" con sus hijos: "Vaya padres más exigentes"

Isma Juárez visita Rihonor de Castilla, un pueblo de Zamora que comparte España y Portugal y conoce a una mujer chilena que vive allí y que le explica en este vídeo que 'castrar' es cosechar la miel.

En su sección 'Un país en la riñonera', Isma Juárez ha visitado un pueblo que comparte España y Portugal, Rihonor de Castilla, donde la frontera con nuestro país "es desde donde está asfaltado".

Ximena, una mujer chilena, le cuenta a Isma que ha construido su vida con un español en Rihonor. Tienen dos hijos que son "mitad españoles, mitad chilenos y a un paso de Portugal".

En el vídeo sobre estas líneas, explica que en el pueblo los servicios como el pan, el pescado, la fruta o los congelados "lo tenemos desde Portugal", mientras que los trámites burocráticos o el colegio de los niños está en España.

En la parte española, conversa con una mujer que es portuguesa, pero de padre español, aunque reconoce que no ha solicitado la doble nacionalidad. Isma le propone declarar la independencia de Rihonor y convertirse así en "la Puigdemont de aquí".

El reportero de El Intermedio también valora la hospitalidad de los pueblos, pues mientras allí le ofrecen la miel local, "en Madrid te damos una tarjeta de bus para que entres a un sitio lleno de gente y probablemente se convierta en una de las peores mañanas de tu vida".

Ximena le explica al reportero cómo se comportan sus hijos "el día que castramos", lo que deja alucinado a Isma hasta que descubre que castrar es cosechar la miel: "Digo: 'Vaya padres más exigentes", reacciona.

