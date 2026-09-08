Ahora

Comunidad de Madrid

Planifica Madrid ya tenía una oficina comprada y vacía antes de la compra del ático de Ayuso

Los detalles La empresa ya tenía en su poder una oficina de 478 metros cuadrados muy cerca de Plaza de Castilla.

Ubicación de la oficina que Planifica Madrid ya tenía cuando se compró el ático
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Isabel Díaz Ayuso sigue enredada y dando palos de ciego para intentar justificar la compra por parte de la Comunidad de Madrid del ático de Chamberí, uno que se adquirió cuando Planifica Madrid ya tenía en propiedad una oficina vacía.

Porque para la presidenta madrileña parecía un plan sin fisuras enseñar un borrador de contrato de alquiler para justificar que el ático no era para ella en una entrevista con 'OkDiario': "Este contrato dice que una semana antes de que saliera la noticia de 'El País' yo ya estaba a punto de cerrar una casa".

Ahora bien, hay una laguna importante. Que una cosa no impide la otra. Es más, un alquiler facilitaría que Ayuso pudiera dejar en cualquier momento esa vivienda e instalarse en el ático

"Más allá de eso, tengo otras muchas formas de demostrarlo", dijo en dicha entrevista. Pero, de momento, no las ha enseñado. De hecho, solo se suman interrogantes. Como por qué se mandó comprar ese ático si lo que se buscaba era una oficina y Planifica Madrid tenía ya una oficina vacía en el momento de la compra al lado de Plaza de Castilla.

Sin ir más lejos, la propia Comunidad de Madrid informa del buen espacio de trabajo que ofrece ese lugar. En concreto 478 metros cuadrados. Nos enseñan hasta un plano de las instalaciones.

El problema es que el ático no podía utilizarse como oficina. Lo sabemos nosotros, y también Alberto Núñez Feijóo, que deja caer que efectivamente ahí faltan explicaciones: "Es evidente, es evidente y por eso entiendo yo que sigue la polémica".

Aunque la presidenta creyera que con su "chao pescao" se acabarían las explicaciones.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. España registra sus peores datos históricos en el Informe PISA: los alumnos se hunden en Lectura, Matemáticas y Ciencias
  2. Varios encapuchados hieren a un niño migrante en la cabeza tras dispararle con perdigones en el asentamiento de El Príncipe, en Ceuta
  3. Cataluña inicia el curso escolar con una huelga educativa: los profesores cortan durante unos minutos las principales vías de Barcelona
  4. El Tribunal Supremo suspende de manera cautelar la 'ley de nietos' y condiciona las inscripciones en el censo electoral
  5. Netanyahu ignoró unas advertencias explícitas sobre el ataque de Hamás del 7-O de 2023
  6. El calor extremo llega a su fin: la entrada de un frente provocará que los termómetros se desplomen