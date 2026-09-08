Planifica Madrid ya tenía una oficina comprada y vacía antes de la compra del ático de Ayuso

Los detalles La empresa ya tenía en su poder una oficina de 478 metros cuadrados muy cerca de Plaza de Castilla.

Isabel Díaz Ayuso enfrenta críticas por la compra del ático de Chamberí por parte de la Comunidad de Madrid, a pesar de ya poseer una oficina vacía. En una entrevista con 'OkDiario', Ayuso mostró un borrador de contrato de alquiler para argumentar que el ático no era para ella, mencionando que estaba a punto de cerrar una casa antes de la noticia de 'El País'. Sin embargo, un alquiler no impide mudarse al ático. Ayuso afirma tener más pruebas, pero no las ha presentado, dejando interrogantes sobre la compra, especialmente porque el ático no podía usarse como oficina, a diferencia de la oficina vacía existente.

Isabel Díaz Ayuso sigue enredada y dando palos de ciego para intentar justificar la compra por parte de la Comunidad de Madrid del ático de Chamberí, uno que se adquirió cuando Planifica Madrid ya tenía en propiedad una oficina vacía.

Porque para la presidenta madrileña parecía un plan sin fisuras enseñar un borrador de contrato de alquiler para justificar que el ático no era para ella en una entrevista con 'OkDiario': "Este contrato dice que una semana antes de que saliera la noticia de 'El País' yo ya estaba a punto de cerrar una casa".

Ahora bien, hay una laguna importante. Que una cosa no impide la otra. Es más, un alquiler facilitaría que Ayuso pudiera dejar en cualquier momento esa vivienda e instalarse en el ático

"Más allá de eso, tengo otras muchas formas de demostrarlo", dijo en dicha entrevista. Pero, de momento, no las ha enseñado. De hecho, solo se suman interrogantes. Como por qué se mandó comprar ese ático si lo que se buscaba era una oficina y Planifica Madrid tenía ya una oficina vacía en el momento de la compra al lado de Plaza de Castilla.

Sin ir más lejos, la propia Comunidad de Madrid informa del buen espacio de trabajo que ofrece ese lugar. En concreto 478 metros cuadrados. Nos enseñan hasta un plano de las instalaciones.

El problema es que el ático no podía utilizarse como oficina. Lo sabemos nosotros, y también Alberto Núñez Feijóo, que deja caer que efectivamente ahí faltan explicaciones: "Es evidente, es evidente y por eso entiendo yo que sigue la polémica".

Aunque la presidenta creyera que con su "chao pescao" se acabarían las explicaciones.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido