Sandra Sabatés explica a los 'alumnos' Inés Rodríguez y Dani Mateo los resultados del informe Pisa: de las pantallas a la falta de atención

Según el informe Pisa, el nivel de los estudiantes españoles en algunas disciplinas es como si hubieran perdido dos cursos. En este vídeo, Sandra Sabatés explica las causas a dos 'estudiantes', Inés Rodríguez y Dani Mateo, más interesados en 'farmear aura'.

Wyoming y Sandra Sabatés analizan el histórico batacazo de España en el informe Pisa desde un lugar clave de estas cifras que ponen en entredicho el nivel educativo de los jóvenes españoles: un aula.

Allí les esperan los 'alumnos' Dani Mateo e Inés Rodríguez, que ejemplifican a la perfección los problemas de conocimientos y atención de los estudiantes españoles.

Sandra Sabatés explica que los resultados del informe indican que el nivel educativo de España es como si los alumnos "hubieran perdido dos cursos" y señala que, entre las causas que se barajan, estaría el descenso de la lectura, lo que ha provocado que los jóvenes no lean textos largos y hayan perdido la comprensión lectora.

Relacionado directamente con esto está la sobreexposición a las pantallas, a lo que se une que el tipo de contenido que consumen en ellas favorece la falta de concentración. Además, cada vez más recurren al uso de la inteligencia artificial para las tareas escolares.

Otro dato muy llamativo, apunta Sandra, es que el deterioro es el doble de intenso entre alumnos españoles con mayor poder adquisitivo frente a estudiantes más desfavorecidos. Al ver a Dani e Inés, Wyoming lo tiene claro: "Estos dos tienen que ser multimillonarios".

Aunque se trata de un problema global, los políticos han reaccionado echándose la culpa mutuamente. Mientras Elma Saiz criticaba que las comunidades autónomas del PP exigen más financiación, pero no invierten en educación, desde la oposición Feijóo responsabilizaba a la ideologización de las aulas por parte de la izquierda.

Ante esta situación, la conclusión de Wyoming con los 'estudiantes' de El Intermedio es clara: "Sois tontísimos. Ale, a farmear aura".

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