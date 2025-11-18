Así responde una mujer a Isma Juárez cuando le propone una Cabalgata de Reyes en julio: "Si es un tío bueno como tú, sí"

Isma Juárez sale a la calle para preguntar a las españolas si creen que la Navidad se está adelantando demasiado y qué opinarían de que el Gobierno las prohibiera hasta el 10 de diciembre. Sus curiosas respuestas, en este vídeo.

¿Se nos está yendo la cabeza un poco con la Navidad? Cuando a mediados de noviembre ya hay ciudades, como Vigo, con su iluminación navideña a pleno rendimiento, Isma Juárez sale a la calle para preguntar a los españoles qué opinan de que, cuando todavía quedan seis semanas para Nochebuena, ya estemos metidos de lleno en las fiestas.

Además, el reportero les plantea una 'fake news' y les dice que el Gobierno ha puesto en marcha una ley para prohibir la Navidad antes del 10 de diciembre.

A propósito de esto, una chica se confiesa "víctima de los villancicos" en su trabajo y está a favor de que se pongan multas a quien los ponga antes de tiempo. Otra mujer, sin embargo, no está de acuerdo en que se 'sancione' a quien escucha a Mariah Carey.

Respecto a las cabalgatas de Reyes, la señora cree que con una es suficiente, aunque hacer otra en julio supusiera ver a Melchor en bañador: "Si es un tío bueno así como tú, sí, pero si no, no", comenta al reportero de El Intermedio.

