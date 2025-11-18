¿Qué supone el visto bueno de la ONU al plan de paz de Trump? Una fuerza internacional en Gaza y la creación de una Junta de Paz

¿Por qué es importante? La resolución estadounidense aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU solicita el despliegue de una Fuerza Internacional de Estabilización para entrar, desmilitarizar y gobernar Gaza hasta diciembre de 2027. Esta fuerza tendrá la labor de asegurar las fronteras de Gaza con Israel y Egipto, así como a los civiles y los corredores humanitarios.

Importante espaldarazo al plan de paz de Donald Trump para la Franja de Gaza. El Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado un proyecto de resolución elaborado por Estados Unidos sobre Gaza basado en el plan de 20 puntos del presidente estadounidense. Pero, ¿qué supone esto en la práctica para el enclave? Recordemos que la Franja de Gaza sigue viviendo una situación complicada, con una lluvia que está colapsando el enclave mientras se suceden los ataques israelíes, pese al alto el fuego.

La resolución, que únicamente contó con las abstenciones de de China y Rusia, estipula la creación de una Fuerza de Seguridad Internacional hasta diciembre de 2027 que tendrá la tarea de asegurar las fronteras de Gaza con Israel y Egipto, proteger a los civiles, los corredores humanitarios y capacitar a una nueva fuerza policial palestina.

Además de esta fuerza internacional, la resolución recoge la creación de una Junta de Paz que, a priori, estará dirigida por Trump, aunque no se ha especificado qué personas la conformarán ni cómo será su organigrama. Todo, mientras la Autoridad Palestina "implementa su programa de reformas" a través de un "comité tecnócrata de palestinos responsable de las operaciones de la administración y servicio civil de Gaza".

La fuerza internacional, con tropas de distintos aliados y en coordinación con esa Junta de Paz, tiene previsto funcionar como una fuerza encargada de hacer cumplir la ley, según la resolución, no como una fuerza de mantenimiento de la paz. Además, tendrá la tarea de vigilar el proceso de desmilitarización de la Franja de Gaza, incluyendo la destrucción y prevención de la reconstrucción de la infraestructura militar.

La ONU pide a las partes "respetar" la resolución

El embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, explica que la Junta de Paz "coordinará la reconstrucción mediante un fondo fiduciario respaldado por el Banco Mundial para recuperar y retransformar las vidas hechas añicos anteriormente". Desde octubre, EEUU está trabajando en una resolución conjunta con Qatar, Egipto, Arabia Saudí, Turquía y Emiratos Árabes Unidos para desarrollar el plan de Trump.

Waltz añadió que la resolución dibuja "una posible vía hacia la autodeterminación palestina" una vez que la Autoridad Palestina haya "completado sus reformas necesarias". El representante estadounidense se dirigió al embajador israelí para instarle a apoyar la resolución: "Si la región más afectada, las naciones árabes, las naciones de mayoría musulmana, los palestinos y los israelíes pueden aceptar esta resolución, ¿cómo puede alguien oponerse? Hay un viejo dicho de donde vengo: no se puede ser más católico que el papa".

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, se ha sumado a este mensaje al asegurar que todas las partes deben "respetar" esta resolución. "Resulta esencial ahora traducir el impulso diplomático en medidas concretas y urgentes sobre el terreno. Las Naciones Unidas se comprometen a desempeñar las funciones que le han sido encomendadas en esta resolución", ha afirmado.

