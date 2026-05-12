Una madre, muy enfadada con su hija al saber que se ha apuntado a una acción del PP: "¿Eres idiota? Vete a Vox a ver qué te dan"

Una joven se presta a gastar una broma telefónica a su madre. Como desvela, para ella sería una gran decepción que decidiera votar o sumarse a una iniciativa de algún partido cuyas ideas sean contrarias a las de su madre.

El Intermedio vuelve a salir a la calle para hacer una de sus divertidas bromas telefónicas en 'Cría cuervos'. La chica que participa en la broma, cuenta que sus padres la quieren de manera incondicional, sabe que se enfadarían mucho si decidiera sumarse a alguna iniciativa política que fuera en contra de su pensamiento político.

La joven le cuenta a su madre que estaba en la calle y se han encontrado un stand del Partido Popular. "Nos han empezado a hablar y eran super majos", cuenta, "era una campaña para Ayuso, o algo así". "No lo he entendido mucho, pero nos hemos apuntado para las listas", añade.

"Tenía super buena pinta", afirma. "A ver si te han apuntado a algo del PP", le dice su madre, preocupada. "A una iniciativa joven", puntualiza la chica. "¿Eres imbécil? ¿No sabes a qué te has apuntado?", señala, su madre, enfadada, "que les has dado tus datos".

"No he dado mis datos", comenta ella, "he dado el DNI, los apellidos, he firmado y poco más". "¿Tú eres idiota?", le dice su madre molesta, "para lo lista que pareces...". "Creo que tenemos que pagar 10 euros al mes", añade, siguiendo la broma.

"¿Tú eres idiota?", repite su madre, "vete a Vox a ver qué te dan, que pareces gilipollas". "¿De verdad me lo estás diciendo en serio que te has apuntado y vas a pagar 10 euros al mes?", pregunta su madre, "Eres tonta de remate".

"No sé si me estás tomando el pelo", añade, antes de anunciar que va a colgar. Finalmente, la joven decide contarle que todo es una broma de El Intermedio. "Eres gilipollas", le dice ella, provocando las risas de su hija y sus amigas.

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