En su sección 'Cúentalo', donde aborda cuestiones relacionadas con la salud mental, Andrea Ropero pudo conversar hace unos meses con Beret, uno de los músicos españoles más escuchados que, hace tiempo, hizo público que sufría ansiedad. "Con 17 años empecé a sentir unas taquicardias enormes", explicaba el cantante, que añadía que, por aquel entonces, "no tenía los medios económicos para pagarme un psicólogo", por lo que inició una terapia online que le dio las herramientas para afrontar su problema.

"Es como un círculo vicioso en el que tienes una sintomatología, no la aceptas y eso te causa más, porque tienes ansiedad por salir de la ansiedad", afirmaba Beret en el vídeo sobre estas líneas, donde recordaba que el peor síntoma que había sufrido fue que "me miraba en el espejo y no me reconocía". Además, contaba que llegaron a dormírsele los brazos y tuvo mareos constantes o taquicardias.

El artista destacaba la importancia de ir a terapia: "Independientemente de que tenga ansiedad o no yo voy a ir al psicólogo porque es el camino más fácil para ser feliz". También apunta que uno de los motivos de que la ansiedad sea uno de los principales problemas de salud mental es que "el mundo de hoy nos obliga a ser tan perfectos que nos hace infelices.

Por ello, envía un mensaje a aquellos que sufran una situación similar a la suya: "El primer paso es decirlo, buscar ayuda y darte cuenta de que lo más importante es ir a terapia".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.