'Mazón', sobre su nuevo cargo: "Pensaba que era la comisión de 'regala-mento', de ahí los 8.000 euros que me ha regalado"

El humorista Raúl Pérez se mete de la piel de Carlos Mazón. El 'expresidente' de la Comunidad Valenciana 'explica' en este vídeo cuál es su función como portavoz de la comisión de Reglamento en las Cortes Valencianas.

El Intermedio consigue 'hablar' con 'Carlos Mazón' para conocer más acerca de su nuevo puesto como portavoz en la comisión de Reglamento de la Generalitat Valenciana. Wyoming pilla a 'Mazón' ordenando su nuevo despacho, aunque lo que está haciendo difiere mucho de la idea de ponerse al día con la comisión.

"Aquí me pillas poniendo un poco de orden en mi nuevo despacho. No he trabajado tanto desde… ¡Uy! Pues la verdad es que no he trabajado tanto en mi vida. Esto no es de la comisión, son las versiones que he dado de lo que hice el día de la DANA; como son tantas, las estoy ordenando", explica 'Mazón' sobre la cantidad de papeles que hay sobre su mesa.

Asimismo, desvela qué pensó cuando le ofrecieron la portavocía de la comisión de Reglamento: "Yo pensaba que era comisión de 'regala-mento', de ahí los 8.000 euros que me ha regalado la Generalitat".

Por otro lado, a pesar de las críticas que ha recibido, asegura que es "imprescindible" tener dos asesores. "Uno me asesora para elegir primer plato, otro en los segundos. Y voy a ver si pido un tercero, que el otro día elegí unas peras al vino de postre y es, con diferencia, la peor decisión que he tomado en mi vida", comenta el 'expresidente' valenciano.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí