González Pons descarta volver a ejercer como político en el Congreso: "Me he hecho mayor para los debates demasiado densos"

Thais Villas ha viajado a Estrasburgo para descubrir cómo trabajan y viven los eurodiputados durante las sesiones plenarias. Entre pasillos, despachos y votaciones sin descanso, la reportera de El Intermedio recopila curiosidades y confesiones de representantes de distintos partidos.

Thais Villasha viajado hasta Estrasburgo para visitar una de las dos sedes del Parlamento Europeo. La reportera de El Intermedio se ha puesto como objetivo descubrir todos los cotilleos y detalles del día a día de los eurodiputados. La primera con la que se encuentra es Oihane Aguirregoitia (PNV), quien le explica qué es lo que se hace en esta sede.

"Aquí lo que hacemos son las sesiones plenarias. Venimos a Estrasburgo una vez al mes con los temas que se han propuesto: Ucrania, el acuerdo de paz, tratados comerciales, la guerra en Sudán, normas digitales", ha comentado Aguirregoitia.

Durante su recorrido por el Parlamento, Thais Villas se cuela para ver cómo funcionan las votaciones: "Madre mía, qué manera de votar sin parar, qué estrés", señala impresionada. Tras la votación, entrevista a la presidenta del grupo socialista del Parlamento Europeo, Iratxe García (PSOE), que le comenta que al Parlamento se puede ir vestido como uno quiera, aunque el reglamento aún no ha aceptado ir "en chándal todavía no".

La socialista le enseña su despacho a Villas y también le cuenta cómo suele ser su jornada laboral: "Llegas a las 8 de la mañana y sales, en mi caso, no salgo antes de las 8 y media de , nueve de la noche... te puede tocar sesión nocturna".

Por otro lado, Thais aprovecha la ocasión para hablar con el popular González Pons, quien asegura estar muy a gusto en el Parlamento Europeo y descarta volver a la política en España. "Aquel ambiente ya no es para mí, me he hecho mayor para los debates demasiado densos".

Finalmente, Villas entrevistas a la "novata" del Parlamento, la eurodiputada de Sumar Estrella Galán, que señala que "es una vergüenza que el Parlamento tenga dos sedes, es un despilfarro". No obstante, reconoce que este puesto "está demasiado bien pagado, pero tiene un coste muy alto, un coste personal y familiar".

