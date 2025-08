Gabriel Rufián, tajante ante los casos del corrupción: "No vamos a escoger entre corruptos cutres y corruptos premium"

En la última temporada de El Intermedio, Andrea Ropero se desplazó hasta el Congreso de los Diputados para cubrir una de las sesiones más tensas del Gobierno. El motivo: la creciente crisis interna en el PSOE por los casos de presunta corrupción que implican a figuras como Santos Cerdán y José Luis Ábalos.

Durante la jornada, el hemiciclo fue escenario de momentos de alta tensión, especialmente por el malestar de los socios del Ejecutivo. Uno de los más críticos fue Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, que no se mordió la lengua en su conversación con la reportera.

Según Rufián, las explicaciones ofrecidas por Pedro Sánchez no han convencido a los votantes del PSOE. Fue más allá al señalar que "si no estamos ante la Gürtel del PSOE, se tienen que personar en la causa contra Cerdán y Ábalos". Una petición, dice, a la que el presidente aún no ha respondido.

"Estaba más enfadado conmigo que con Abascal y con Feijóo", afirmó Rufián tras el cruce de declaraciones. Y añadió con ironía: "No vamos a escoger entre corruptos cutres y corruptos premium".

Rufián concluyó con una advertencia rotunda: "Si sale un audio del presidente del Gobierno repartiéndose no sé qué con no sé quién, romperíamos con el Gobierno como cualquier persona normal".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.