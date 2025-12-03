Fesser desmonta el papel de Trump como mediador en la guerra de Ucrania: "No le interesa la paz, sino que le den el Nobel"

Guillermo Fesser explica que Donald Trump ha puesto como mediador de la guerra de Ucrania a dos hombres que defienden sus intereses, no los del Estado, y cuyos puntos "se parecen mucho a los que reclama el propio Putin".

Guillermo Fesser analiza en este vídeo de El Intermedio el papel de mediador que está teniendo Estados Unidos en la guerra de Ucrania. "Yo alucino", asegura el corresponsal de El Intermedio, que destaca que "el papel de mediador de un Gobierno es el del ministro de Asuntos Exteriores y aquí se llama Marcos Rubio, porque es el que se supone que defiende los intereses de Estado".

Sin embargo, "Donald Trump llama a negociar a hombres de su propia confianza, como Steve Witkoff o su yerno Jared Kushner, casado con su hija Ivanka Trump, que defienden los intereses personales de Trump".

"Hasta ahora solo un republicano, representante de Pennsylvania, ha alzado la voz, diciendo que tienen que terminar estas negociaciones ridículas de gente privada y dejarlas en manos del ministro", explica Fesser, que asegura que, no obstante, "ahí siguen estos dos hombres de Trump, con 28 puntos que se parecen mucho a los que reclaman el propio Putin".

Además, el periodista destaca que "este acuerdo describe a EEUU como un mediador entre Rusia y la OTAN": "Esto sugiera que, por primera vez, EEUU no se considera un miembro de la OTAN sino que está más interesado en negociar con Rusia a parte". Todo ello, asegura Fesser que refleja que "a Trump no le interesa el acuerdo de Trump sino que le concedan el Premio Nobel de la Paz".

