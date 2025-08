Paula Leitón, a Thais Villas sobre los mensajes de odio que recibe: "Con la espalda que tengo, esos comentarios me resbalan"

En la última temporada de El Intermedio, Thais Villas tuvo la oportunidad de hablar con la waterpolista Paula Leitón. La deportista forma parte de la Selección Española de Waterpolo Femenino, que logró la medalla de oro en los últimos Juegos Olímpicos.

Dentro del equipo, Leitón ocupa la posición de boya, una de las más exigentes y físicas del juego, ya que "está constantemente en contacto y en agarre" con las jugadoras rivales. "En esta posición, las jugadoras que hay somos de más envergadura", explica.

La deportista destaca que este deporte visibiliza muchos tipos de cuerpos. Thais recuerda que esto fue noticia tras alzarse con el oro olímpico, cuando Paula recibió mensajes de odio por su aspecto físico.

Para ella, fue todo un aprendizaje. Como ya expresó en su momento: "Con la espalda que tengo, esos comentarios me resbalan". "Lo puedo decir porque he pasado el proceso", añade. "A veces no pensamos la repercusión que tienen nuestras palabras. He aprendido a querer un montón mi cuerpo", reflexiona.

"Mi cuerpo es lo que me ha permitido llevarme la medalla, entonces yo lo cuido y lo quiero", comenta con orgullo Leitón. Y concluye que, con el tiempo y gracias a la figura de su madre, ha aprendido a quererse y a respetarse tal y como es.

