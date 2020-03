En pleno confinamiento, ya son muchas las preocupaciones que rondan con incertidumbre la cabeza de los españoles. Uno de los problemas a estudiar es qué ocurrirá con la economía tras la crisis sanitaria. El Gobierno español ha abierto el grifo del 20% del PIB, 200.000 millones de euros, pero, ¿es esto suficiente?

Federico Steinberg, economista del Instituto El Cano y profesor de la universidad Autónoma de Madrid, ha asegurado en El Intermedio que "es muy difícil" discernir cómo se comportará la economía tras la cuarentena. "Es una situación de incertidumbre radical. Es como estar caminando entre la niebla", ha insistido.

"Sabemos que va a ser un batacazo importante, esperemos que sea en forma de uve, es decir, que caiga la actividad pero que en unos meses repunte de manera significativa, pero a día de hoy no podemos saber cuánto se va a demorar y cuánta caída va a tener", ha reconocido.

Así, el economista ha asegurado que "todo lo que se pueda hacer es importante", aunque "tenemos que tener en cuenta que todo esto va a generar un aumento del déficit y la deuda pública importante que es deseable en este momento, pero que hará que tengamos que tener al BCE o a la Reserva Federal de los Estados Unidos para apoyar ese aumento de la deuda pública y que no haya un aumento del as primas de riesgo".

Sobre la demora en el pago de los alquileres, Steinberg ha señalado que "hay un debate que tenemos que evaluar": "Si paramos el pago de los alquileres estamos ayudando a los que tienen que pagar el alquiler, pero por otro lado perjudicando a la gente que necesita esa renta del alquiler para pagar la hipoteca". Algo, ha dicho, que "se podría hacer discriminando por niveles de renta".

Lo mismo, ha insistido, ocurre con el IRPF: "Se puede pesar que hay que hacer la declaración en abril si te sale a devolver pero si te sale a pagar que sea en noviembre". De alguna manera, ha insistido, se trata de "arbitrar medidas para intentar hacer más, pero siempre discriminando por niveles de renta".

Respecto a la postura del BCE en esta crisis, Steinberg ha reconocido que parece mas solidario que en 2008: "Las instituciones sí que tienen una actitud mas resolutiva. El BCE que titubeó un poco los primeros días ya ha puesto un bazoka financiero de 750.000 millones de euros para la compra de deuda pública", ha explicado, sin embargo asegura que hay quien habla de medidas adicionales, como "incluso que el banco central imprima mas dinero y se lo mande directamente a las cuentas bancarias de la gente para que pueda aguantar".

Sobre el aumento de los ERTEs, el economista ha asegurado que "es muy difícil anticipar qué va a pasar con el empleo", aunque la clave es "no despedir a la gente", sino que "la relación contractual se mantenga para que la gente sepa que ese empleo va a continuar estando ahí".

Aun así, reconoce, hay dos interrogantes: "Hay pequeñas y medianas empresas que a lo mejor no pueden acceder a las ayudas tienen muy poca liquide para aguantar y además parte de la actividad económica va a ser diferente, con sectores perjudicados y beneficiados".

"Estamos en una situación en la que la empresa que menos colchón de ahorros tenga lo va a pasar peor", ha asegurado, aunque aun así ha insistido en que "se están poniendo sobre la mesa medidas bastante innovadoras y que harán todo lo posible para que los más vulnerables pueda mantenerse a flote".

Otros momentos destacados

En el primer 'Intermedio desde el sofá', Thais Villas también ha entrevistado a Noemí Julián, una española que reside en Italia que ha explicado cómo están viviendo la pandemia del coronavirus en el país transalpino. "Pensaba que sería un desastre y que no aguantaría ni dos días en casa. Al principio me puse muy nerviosa, me preocupé mucho, mis 'compis' de piso se fueron y me dio una crisis, pero poco a poco me tranquilicé", ha explicado esta joven en El Intermedio.

"Hace diez días era el mercado el que tenía que resolver nuestros problemas y ahora nos conformamos con que lo haga el supermercado": así ha comenzado Wyoming a analizar la fragilidad del sistema de consumo después de que la pandemia de coronavirus haya provocado que se implementen drásticas medidas que tendrán un impacto económico.