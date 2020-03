La crisis por coronavirus ha provocado un cambio radical en la forma de vida de los ciudadanos de gran parte del mundo y, obviamente, también de los españoles. Ante una situación inédita, El Gran Wyoming ha querido hacer una reflexión sobre nuestro sistema de consumo en pleno Intermedio.

"Parece mentira que hace apenas diez días era el mercado el que tenía que resolver todos nuestros problemas y ahora nos conformamos con que sea el supermercado el que resuelva los problemas", ha comenzado el presentador.

"Llevábamos años hablando de la tiranía del mercado, de como la economía se imponía por encima de cualquier decisión, por encima de las necesidades inmediatas de los ciudadanos", ha explicado Wyoming, que ha insistido en que "a lo mejor necesitábamos un golpe así de duro para que todos revisemos el sistema de consumo y para iniciar un cambio a una sociedad más equitativa".

Otros momentos destacados

En el primer 'Intermedio desde el sofá', Thais Villas también ha entrevistado a Noemí Julián, una española que reside en Italia que ha explicado cómo están viviendo la pandemia del coronavirus en el país transalpino. "Pensaba que sería un desastre y que no aguantaría ni dos días en casa. Al principio me puse muy nerviosa, me preocupé mucho, mis 'compis' de piso se fueron y me dio una crisis, pero poco a poco me tranquilicé", ha explicado esta joven en El Intermedio.

Federico Steinberg, economista, también ha desgranado el impacto económico del coronavirus en una entrevista con Andrea Ropero en El Intermedio: "Se habla de que incluso el Banco Central imprima mas dinero y se lo mande directamente a las cuentas bancarias de la gente para que pueda aguantar".