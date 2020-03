En Italia nos llevan unas semanas de adelanto en la pandemia del coronavirus. Allí han superado, incluso, la cifra de víctimas mortales registrada en China. A 23 de marzo, ya han contabilizado 6.077 fallecimientos y 63.927 contagios de COVID-19.

Por ello, el país transalpino ya ha ordenado el cierre de centros educativos, la cancelación de actos públicos y la prohibición de salir de casa, excepto por motivos laborales o de salud. Para analizar cómo están viviendo allí esta pandemia, Thais Villas ha hablado con una española que reside allí, que ha hecho una radiografía de la situación.

"Pensaba que sería un desastre y que no aguantaría ni dos días en casa. Al principio me puse muy nerviosa, me preocupé mucho, mis 'compis' de piso se fueron y me dio una crisis, pero poco a poco me tranquilicé", ha explicado esta joven en El Intermedio.

Sin embargo, respecto al colapso sanitario, ha reconocido que están "preocupados" porque "algunos comunicados y publicaciones dicen que la UCI está a tope y que dentro de poco tendrán casi que elegir a quién ingresan". "La situación está mal y hay que quedarse en casa, hacedlo por el bien de los hospitales", ha advertido.

Noemí Julián también ha hablado sobre las medidas adoptadas por el Gobierno español para frenar esta crisis. "Al principio pensé que ibais tarde porque aquí las primeras medidas llegaron hace semanas" y después llegaron las instrucciones "más fuertes", ha señalado. Sin embargo, "en vuestro caso han llegado todas seguidas".

Antes de finalizar su entrevista con Thais Villas, esta joven ha lanzado una advertencia a todos los que no respetan el confinamiento. "Hay que comprender que estamos en una cosa extraordinaria, seguramente histórica, lo único que podemos hacer, por el bien común, es estar en casa", ha sentenciado.

Otros momentos destacados

