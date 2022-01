Alberto Garzón insiste, a preguntas de Andrea Ropero, en que no cometió un error al criticar las macrogranjas en 'The Guardian' y sostiene que la polémica por la entrevista se ha generado en torno a un "bulo" impulsado por el PP.

"Gran parte de lo que estamos debatiendo en estos últimos días tiene que ver con lo que no dije, tiene que ver con el bulo, tiene que ver con la mentira, tiene que ver con una imitación de las estrategias de Trump, de Bolsonaro, de la extrema derecha, de un Partido Popular que, como candidatos de las macrogranjas, han decidido competir con la extrema derecha usando esta estrategia", ha aseverado en El Intermedio.

Según ha destacado Garzón, la entrevista en cuestión "se hace el 14 de diciembre, antes de que se supiera que había elecciones en Castilla y León" y "se publica el 26 de diciembre", pero no fue hasta el 3 de enero cuando "un lobby de las empresas cárnicas de las macrogranjas decide trocear la entrevista, manipularla y sacar una nota" para difundirla.

Preguntado acerca de si teme que su cargo pueda peligrar, Garzón ha respondido que cree que no, aunque ha puntualizado que no depende de él. A este respecto, ha apuntado que el acuerdo de coalición establece una serie de mecanismos para los cambios en el Ejecutivo que "no se han activado". "No creo que se vayan a activar", ha añadido.

¿Por qué cree Garzón que Sánchez no le ha defendido?

Pedro Sánchez no ha salido en defensa del titular de Consumo ante la polémica de las macrogranjas. ¿Por qué cree Alberto Garzón que no le ha defendido? ¿Se siente desautorizado por el presidente? El ministro responde a Andrea Ropero en este vídeo de El Intermedio: